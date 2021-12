MP pede que Justiça afaste irmã de adolescente morta em Caraíva do convívio dos pais

O Ministério Público estadual solicitou à Justiça que determine a suspensão do poder familiar dos pais da irmã da adolescente Nayra Gatti, 14 anos, que foi encontrada morta no último dia 10, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro. A irmã da adolescente tem 9 anos.

Segundo o MP, também foi requerida, como medida de proteção, a determinação de acolhimento institucional da criança. O pedido se baseia, de acordo com o órgão, no relatório do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) que apontou "vulnerabilidade social das irmãs em face da negligência do pai e incapacidade da mãe para o cuidado das filhas".

O caso está sendo investigado pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). A polícia analisou as câmeras de monitoramento da região e, até a semana passada, tinha ouvido 24 testemunhas e coletado material genético de quatro homens.

Relembre o caso

O corpo de Nayra foi encontrado em um mangue, a 150 metros da igreja da cidade, dias após seu desaparecimento, que, de acordo com o pai, teria ocorrido no dia 9 de dezembro. Havia sinais de estrangulamento.

O pai da adolescente, Sebastian Ricardo Gatti, contou em entrevista ao UOL que esteve com a menina em um mercadinho na tarde da quinta-feira (9), quando ela desapareceu. Foi a última vez que ele viu a filha com vida. A energia só retornou em Caraíva na tarde do dia seguinte, sexta, quando a jovem foi localizada já sem vida.

"Ela sumiu e eu pensei que ela tinha ido para casa. Quando voltamos para casa, estávamos sem luz, porque estava um temporal grande. Nayra não estava e nós pensamos que ela estava na casa de uma família amiga. Com a chuva e a falta de luz, não poderíamos fazer buscas e decidimos esperar pela manhã, com a expectativa de que ela estava nessa casa da família amiga", contou ao UOL.

Após as buscas, nas quais ele mobilizou pessoas conhecidas no dia seguinte, o corpo foi encontrado em um mangue, a 150 metros da igreja da cidade.

A família vive na Aldeia Xandó, parte de Caraíva. Sebastian trabalha fazendo serviços de jardinagem na região, enquanto Nayra estudava numa escola municipal.

O caso deixou a população local, de cerca de 1.000 habitantes, em choque. "Ficamos 36 horas sem energia em Caraíva, e ontem (quinta) estava chovendo muito. Tudo deve ter acontecido na calada da noite, a cidade toda escura, muito caos", contou Elenice Resende, dona de uma pousada na região, ao CORREIO.