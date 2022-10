MPRJ denuncia soldado da PM que matou companheira na frente dos filhos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o policial militar Thiago dos Santos Almeida pelo crime de feminicídio. Ele é acusado de atirar contra sua companheira, Ellen Ramos Soares Ribeiro, na presença dos dois filhos da vítima, um menino de 12, e uma menina de três anos. O crime aconteceu na madrugada de 10 de outubro, em Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense.

Na denúncia, a promotora de Justiça Fernanda Neves Lopes destaca que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de excessivo sentimento de posse do acusado, sendo certo que, depois de brigas e agressões, a vítima resolveu ir para a casa da mãe, em Bangu, gerando a revolta do denunciado.

Segundo a promotora, o crime foi praticado com emprego de meio cruel, pois além dos disparos efetuados contra a vítima, o acusado ainda a espancou, causando-lhe intenso sofrimento e humilhação, e foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado pulou o muro da residência em período de repouso noturno, e a manteve sob a mira de um revólver. O caso foi tipificado como feminicídio.

A Promotoria requer ainda a condenação do denunciado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados à família da vítima, em valor a ser apurado no curso do processo.