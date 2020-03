MPT destina R$ 10 milhões para combate ao novo coronavírus

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia garantiu neste sábado (28) a destinação de R$10 milhões para serem utilizados em ações de prevenção e de combate à pandemia do novo coronavírus. Os recursos são de ação movida pelo órgão contra a Petrobrás e estavam depositados em juízo para serem destinados à sociedade como forma de indenização por danos morais coletivos. Metade do valor irá para o Governo do Estado da Bahia e a outra metade para a Prefeitura, que se comprometeram com o órgão a utilizar os recursos nas ações emergenciais e de apoio a trabalhadores desassistidos.

O MPT informou que o montante está à disposição da sociedade para ajudar a amenizar os impactos sociais da crise do Covid-19 e dessa forma cumprir o papel de voltar à sociedade para sanar os danos causados pela empresa durante o processo de desmobilização no estado. Segundo o órgão, outros recursos de ações judiciais do MPT também estão sendo liberados para que a sociedade possa enfrentar da melhor forma possível a crise.

A iniciativa é fruto de uma mobilização feita em todo o país para garantir que os recursos de ações judiciais pagos por empregadores condenados na Justiça do Trabalho por descumprimento da legislação trabalhista sejam utilizados para ajudar no esforço de toda a sociedade para mitigar os efeitos do novo coronavírus. Além dessa destinação na Bahia, outros R$38 milhões de uma ação contra a Vale, por causa do acidente de trabalho de Brumadinho, foram liberados para o mesmo fim em Minas Gerais. No Mato Grosso, o MPT liberou R$ 1 milhão para equipar UTIs.

O MPT costurou com o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto o compromisso, formalizado em documentos, para que o dinheiro seja empregado em ações que possam aliviar os impactos sociais da pandemia, além de custear ações emergenciais de saúde. O MPT irá acompanhar a aplicação dos recursos. Segundo o órgão, já estão avançados os entendimentos com estado e município para que o dinheiro seja imediatamente aplicado e que nos próximos dias esse detalhamento será apresentado.

A Justiça do Trabalho da Bahia (TRT5-BA) atendeu ao pedido do MPT em decisão é da juíza Marília Sacramento, da 6ª Vara do Trabalho de Salvador, onde corre a ação. “Neste momento, devem atuar em conjunto e em harmonia, Ministério Público, Estado, Município e todas as esferas do Poder Público, o que inclui o Judiciário, para suavizar os efeitos desta calamidade pública”, afirma a magistrada na decisão.