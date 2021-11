MRV abre mais de 20 vagas para corretores autônomos em Salvador e Lauro

Com mercado da construção civil aquecido e com novos lançamentos previstos para Salvador e região metropolitana, a construtora MRV está em busca de corretores autônomos no estado para reforçar seu time comercial. Ao todo são mais de 20 vagas e a companhia busca por profissionais que tenham vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis, mas é fundamental terem espírito empreendedor, e um perfil com iniciativa, comprometimento com o negócio, e que tenham ensino médio completo.

Os profissionais autônomos selecionados contarão com uma estrutura de trabalho, internet, telefone fixo, leads qualificados e ferramentas para auxiliar durante a venda. A MRV oferece treinamentos para os credenciados, como cursos de capacitação profissional para que o corretor se desenvolva na área de transação imobiliária, técnicas comerciais e de vendas no setor de imóveis. O profissional ainda receberá comissão e premiações, de acordo com os contratos fechados.

O processo de seleção para o credenciamento dos profissionais autônomos seletivos para novos promotores de venda da MRV acontecerá no dia 16 de novembro (terça-feira) às 14 horas, na sala de reunião da construtora, situada na Av. Luís Viana Filho, 7291, CEP 41730-101 - São Marcos, Salvador - BA. As inscrições deverão ser efetuadas, de maneira gratuita, por meio deste do link: