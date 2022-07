Mudou e cresceu: Flipelô muda datas e ganha mais um dia de programação

Mesas de debates, bate-papos com públicos de todas as idades, encontros com autores, lançamentos de livros, saraus de poesia e cordel, programação infantil, exposições, apresentações teatrais e musicais, ações formativas, vivência artesanal e oficinas gastronômicas. Tudo isso faz parte da Flipelô.

A Festa Literária anunciou nesta segunda (18) que mudou os dias de sua realização para poder crescer a festa e não chocar com a Bienal do Livro, que retorna à cidade entre os dias 10 e 15 de novembro.

Inicialmente, as datas chocariam com a Flipelô, que antes iria de 9 a 13 de novembro. Agora, a festa do Pelourinho vai do dia 1 ao dia 6 do mesmo mês.

"De comum acordo com parceiros, patrocinadores, com a comunidade do Pelourinho e, especialmente, em respeito ao grande público que aguarda com tanta expectativa, decidimos antecipar a nossa Flipelô", escreveu a produção do evento, em publicação no Instagram.

A Flipelô também alegou que Salvador merece ter duas grandes festas voltadas para a literatura e não seria justo que as datas chocassem. A programação da Flipelô é gratuita, numa realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em parceria com o Sesc.