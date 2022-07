'Muitas conquistas ainda precisam ser alcançadas', diz ACM Neto no 2 de Julho

Pré-candidato a governador, ACM Neto marcou presença nas comemorações ao 2 de Julho em Salvador. Ele esteve nas homenagens da consolidação da Independência do Brasil na Bahia ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), do pré-candidato ao Senado Cacá Leão (PP), e de diversas lideranças políticas do estado.

ACOMPANHE AQUI A COBERTURA COMPLETA DO DOIS DE JULHO

"É uma alegria estar aqui participando, mais uma vez, da comemoração da Independência e do desfile do 2 de Julho depois de dois anos de pandemia. A gente fica feliz de poder voltar a celebrar a nossa história, homenagear os nossos heróis e aproveitar também para refletir um pouquinho sobre o futuro da Bahia", disse ele, que foi ovacionado.

Durante o percurso, Neto também destacou que existem muitas conquistas a serem alcançadas para que a Bahia seja uma região cada vez mais forte para toda sua população.

"Afinal de contas, a cada dia é uma nova independência. E a Bahia tem muitas conquistas que ainda precisam ser alcançadas, e para as quais nós, todos os baianos, políticos e não políticos, vamos ter que lutar para ver nosso estado cada vez mais independente e forte", destacou o ex-prefeito de Salvador durante coletiva de imprensa.

Desde 2021, Neto já percorreu mais de 150 cidades pelo interior do estado. Segundo o pré-candidato, ainda há muito oque ser feito pelos baianos. "Existe um distanciamento claro da atual gestão e as cidades do interior do estado, e isso não pode acontecer. A Bahia tem um grande território, cada região tem sua particularidade. E essas características precisam ser avaliadas e respeitadas durante as tomadas de decisões. É obrigação do governo estadual olhar para seu povo, para essas singularidades de cada parte do nosso estado, e garantir segurança, saúde pública de qualidade, educação, emprego e oportunidades para geração de renda", salientou.

ACM Neto lembrou ainda que desde 2011, a Bahia ocupa o primeiro lugar em mortes violentas em todo o país, além de ser o último estado em qualidade de ensino. Além disso, é o estado com maior número de desempregados no Brasil.