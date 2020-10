Muito calor: veja previsão do tempo para o feriadão de Dia das Crianças na Bahia

Chegou a época de levantar no meio da noite para abrir a janela, de acordar com o lençol molhado de suor e de já sair do box precisando de outro banho. Com o início da primavera, o friozinho de 23ºC que o soteropolitano vinha sentindo teve fim decretado. Os termômetros têm subido e, até o meio de outubro, devem arder com máximas acima dos 30º C não só na Bahia, mas em praticamente todo o Brasil, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira mais ao fim da matéria como será cada dia do feriadão de Dia das Crianças.

Nas redes sociais, têm chovido relatos de baianos colocando a língua para fora, mas os especialistas garantem que as temperaturas aqui no estado estão dentro do padrão para o ano. Apesar da suposta tranquilidade, a estudante da Ufba em Salvador, Carolina Carmo, 24, conta que mora em um prédio onde o sol bate forte à tarde e considera que o calor está insuportável.

“Não sou muito de suar, costumo dormir com ventilador e me cubro com coberta, mas não estou precisando mais da coberta. Está muito 'barril' comparado a outros anos nessa mesma época. Então, se a primavera já está assim, fico imaginando o verão”, diz.

Mas também tem gente que acha que o frio não combina com Salvador e estava até sentindo falta do quentinho no corpo. Há quase três meses, quando ainda era inverno, a capital teve a madrugada mais fria do ano, em 17 de julho, com congelantes 20,8º C. No Twitter, o humorista Danrley Carvalho publicou: “Eu não vou mentir que tava com saudade de sentir o couro derretendo com esse calor todo”.

Meteorologista do Inmet na capital baiana, Cláudia Valéria Silva explica que os números nos termômetros são considerados esperados e que as preocupantes queimadas no Pantanal, mais ao Sul do país, não chegam a influenciar no clima da Bahia. De janeiro até este domingo (4), foram identificados 4,3 mil focos de incêndio em todo o território baiano, sendo o Oeste a região mais afetada, onde as cidades de Formosa do Rio Preto e Cocos foram as mais atingidas, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Perigo de tempo seco

Um alerta de perigo por tempo muito seco no Oeste e parte do Norte da Bahia foi emitido pelo Inmet. Segundo o órgão, há risco de incêndios florestais e probabilidade de problemas de saúde como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Na faixa central da Bahia também há um aviso de perigo potencial de baixa umidade. Estão incluídas nos avisos as regiões da Chapada Diamantina, São Francisco e Sudoeste baiano. Não há aviso meteorológico de tempo seco para a região litorânea da Bahia, que é influenciada pelo mar.

O calor muito acima do normal por vários dias consecutivos é um risco à saúde e o instituto recomenda que as pessoas bebam muita água, usem hidratantes e evitem a realização de atividades físicas e a exposição ao sol nas horas mais quentes. Ter plantas e usar toalha molhada numa bacia são dicas caseiras que podem ajudar a melhorar a umidade em casa.

Farol da Barra neste domingo (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

No Brasil, a situação está feia mesmo é para o lado dos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, com registros históricos de ondas de calor que estão “reescrevendo a climatologia”, afirma o Inmet. Como reflexo das queimadas no Pantanal, um recorde absoluto de temperatura foi registrado no MS, com impressionantes 44,4ºC no município de Água Clara, no nordeste do estado.

Previsão até o feriadão

O Inpe alerta que uma frente fria estava amenizando o calor em algumas áreas do país, mas ela já se afastou em direção ao oceano e, a partir desta segunda-feira (5), os termômetros seguirão subindo e com baixa umidade em grande parte do país.

A previsão meteorológica do Climatempo para Salvador aponta possibilidade de temperatura máxima de 32º C na quarta-feira (7), devendo seguir alta também na quinta, com máxima prevista de 31º C.

No feriadão de 10 a 12 de outubro, estão previstas máximas de 30º C ou mais todos os dias, com probabilidade muito baixa de chuvas, aponta o Inpe. Em Formosa do Rio Preto, no Oeste da Bahia, deve fazer máxima de 40º C no Dia das Crianças.

Previsão do tempo de terça a quinta-feira (15) | Imagem: Reprodução/Inpe



