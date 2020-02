'Muito gratificante', diz Ivete sobre vencer música do Carnaval na enquete do CORREIO

(Marina Silva/CORREIO)

Havia 11 anos desde que Veveta foi chamar Dalila e quem acabou vindo foi o hit da folia de 2009. Desde então, a cantora continuou sendo um dos maiores símbolos da festa em Salvador e embalou outros sucessos, como Tempo de Alegria, mas nenhuma com o mesmo êxito de Cadê Dalila e Festa, hit de 2001.

Mas com a canção O Mundo Vai, a “seca” finalmente acabou. A popularidade da música foi confirmada na enquete realizada com leitores do CORREIO na Quarta-feira de Cinzas, que deram de volta a Mainha o troféu de música do Carnaval. Em entrevista ao colunista do CORREIO Osmar Marrom Martins, Ivete comemorou o resultado da votação, exaltando seu caráter popular.

“Fico muito feliz de ganhar esse prêmio tão especial, o Correio Folia, com a música O Mundo Vai, que realmente caiu na boca do povo nesse Carnaval. É muito gratificante para mim, ver que isso vem do público mesmo, que curtiu cantar a música, fosse comigo ou com meus queridos parceiros em outros trios. Meu Carnaval foi maravilhoso, só posso agradecer!”, disse Ivete.

Em um único dia, 13,8 mil pessoas acessaram o site do jornal, chancelando a premiação para a canção composta por Gigi, Ramon Cruz, Samir, Radamés Venâncio e Tierry, com 34% dos votos. Em segundo lugar veio Ela Não Quer Guerra com Ninguém, da banda Parangolé, com 28% da preferência dos leitores. Em terceiro, Contatinho, fit de Léo Santana e Anitta, com 20%.

Outros hits que bombaram nos circuitos da folia também receberam votação expressiva, como Cracudo, de Tierry (também compositor da música vencedora), com 6% dos votos; Maloqueiro Ousado, de Igor Kannário, com 3%, além de Tá Quente, do Psirico, Tapa no Vento, da banda O Poeta, Confete e Serpentina, de Daniela Mercury, e Perigosinha, de Claudia Leitte, todas com 2% dos votos.

O clima carnavalesco da música é revelado em sua letra e no videoclipe, que começa com Márcio Victor profetizando que o hit será “música do Carnaval”. Nas imagens, Ivete aparece fantasiada, curtindo em um bloquinho. Veja a produção:

Além da enquete do Correio Folia, O Mundo Vai ganhou outras premiações, sendo a principal delas a Pesquisa Bahia Folia, entregue pela TV Bahia.

Estratégia digital

A enquete da música do Carnaval foi uma das muitas ações que o CORREIO preparou para a cobertura digital dos dias de festa. Uma das principais plataformas utilizadas para o compartilhamento de vídeos, fotos e textos foi o Instagram, onde os repórteres, através da ferramenta dos stories e no feed, compartilhavam um conteúdo complementar ao encontrado no site Correio24horas.

Ao total, da quinta (20) a quarta-feira de cinzas (26), o Instagram do CORREIO teve 8,3 milhões de interações e 335 mil contas foram alcançadas. 64% dos usuários que acessaram o perfil eram de Salvador, com Feira de Santana, Camaçari e São Paulo vindo logo em seguida. Milhares de leitores de países como Portugal, Estados Unidos, Itália e Espanha também interagiram com os posts.

Já no Correio24horas houve um total de 4,8 milhões de pageviews nos seis dias oficiais de folia, um aumento de 22% no número de usuários assinantes em relação ao ano passado. As matérias mais lidas foram, respectivamente, “Anitta para trio ao ver assalto na pipoca: se eu vir roubar, vai rodar”; “Confira a programação completa do Carnaval de Salvador”; “Teste rápido de HIV detecta 10 casos positivos”; “Kannário pede vaia para PM e acusa de abuso de poder: ‘agressores’”; e “Passagem de Mano Brown na Barra/Ondina causa comoção”.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

