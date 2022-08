Mulher acusa guarda municipal de agressão após ele ser rejeitado em festa

Uma mulher denunciou que foi agredida com coronhadas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na madrugada de sábado (6), quando voltava de uma festa. Segundo Luana dos Santos, 32 anos, o agressor é um guarda municipal que trabalha em Salvador.

Segundo a denúncia, o guarda assediou uma amiga de Luana ainda na festa, ficando irritado porque não foi correspondido. O acusado já estaria perseguindo essa mulher há algum tempo.

As duas mulheres saíram juntas, e foram seguidas pelo guarda, que estava de moto. Na altura da Praça José Ramos, em Itinga, ele teria abordado o grupo, xingando a mulher que não quis ficar com ele. Ele teria partido então para cima de Luana, acusando-a de interferir na tentativa dele de relacionar com a amiga. Ela recebeu coronhadas na cabeça.

"Ele chegou a disparar três vezes contra mim", disse Luana em entrevista à TV Aratu. "Ele ficava me chamando de lésbica, dizendo que ela tinha um caso comigo e que por isso que não tinha aceitado", acrescentou.

Ele foi embora de moto. A vítima registrou o caso na 27ª Delegacia, que investiga o caso. Guias para exames de lesões corporais foram expedidas e Luana passou por exame de corpo de delito. Depoimentos de testemunhas foram agendados.





A Guarda Municipal disse que o acusado estava de folga no momento do caso. A denunciante foi à Ouvidoria do órgão para registrar sua queixa e o servidor será convocado a prestar depoimento. "Seguindo os prazos legais, o trâmite pode levar até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período", diz nota da instituição. "A Guarda Civil Municipal ressalta que repudia todo e qualquer ato de violência contra a mulher, e que inclusive atua diariamente em atividades preventivas, em parcerias com diversos órgãos, para coibir tais ações".