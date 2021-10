Mulher armada é presa em ponto de ônibus na Baixinha de Santo Antônio

Uma mulher foi presa em flagrante após ser encontrada armada em um ponto de ônibus por policiais militares da Operação Gêmeos, na manhã desta segunda-feira (4). O flagrante ocorreu durante rondas rotineiras na Baixinha de Santo Antônio, em Salvador.

Por volta das 6h, os policiais perceberam que a acusada estava com uma atitude suspeita e fez a abordagem. Na busca pessoal, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e uma réplica de pistola. Ela foi apresentada no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), onde foi lavrado o flagrante.