Mulher bebe demais e acorda com cabelo roído por porquinho-da-índia

Em meio às bebedeiras, é comum acordar no dia seguinte sem o celular, sapato, chaves e, principalmente, dignidade. Mas a esteticista americana Gara Sullivan foi foi além e ao despertar viu que estava sem cabelo.

O destino dos seus fios foi o estômago de um ser tão peludo quanto ela costumava ser: seu porquinho-da-índia.

A outrora estilosa franja da moradora do Kentucky foi completamente roída pelo pet. Calva por acidente, ela compartilhou sua história no TikTok.

"Às vezes, quando estou bêbada, gosto de tirar minha porquinha-da-índia da gaiola e dormir com ela no chão. Sei que é loucura", disse ela. "Então, no Dia de Ação de Graças, acordo para fazer xixi e me vejo no espelho", acrescentou.

A americana mostrou fotos da sua franja, sem um considerável tufo de cabelo.

Ela contou que a ação de Gabby teve requintes de crueldade. O porquinho comeu quase nada do cabelo. A maior parte dos fios ficou simplesmente jogada pelo chão, obrigando a tutora a limpar a cena do crime do qual foi vítima.