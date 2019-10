Mulher cai de bicicleta e morre atropelada por ônibus na Suburbana

Uma mulher morreu atropelada por um ônibus na tarde desta sexta-feira (11), após perder o equilíbrio e cair da bicicleta que utilizava para se locomover. O acidente aconteceu na Avenida Suburbana, que foi palco de dois ataques a ônibus na noite de quinta-feira (10).

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), Crislaine Melchior Batista estava com uma filha pequena, de idade aproximada de três anos, quando perdeu o equilíbrio, caiu na pista e foi atropelada. A menina não sofreu ferimentos e foi acolhida pelo Conselho Tutelar, que foi ao local e entrará em contato com a família.

Ainda segundo a Transalvador, equipes do órgão e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, mas a vítima já estava sem vida. Uma viatura da Polícia Técnica era aguardada para a remoção do corpo, que será levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

O acidente deixou o tráfego congestionado no sentido Paripe e lento no sentido Calçada. O congestionamento já reflete na Jequitaia e no Largo do Tanque.

De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento foi registrado na 29ª Delegacia (Lobato), no início da tarde desta sexta-feira (11). A unidade expediu guias de perícia e remoção.