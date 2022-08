Mulher chamada de 'Vampira Mexicana' manda recado para fãs que querem fazer mudanças

Para as pessoas que estão pensando em fazer tatuagens, colocar piercings ou outras modificações corporais, Maria José Cristerna alerta aos fãs sobre isso. Atualmente ela é recordista mundial de modificações corporais, com 49 mudanças.

Ela tem várias alterações, como implantes na testa e nos braços, além de diversos piercings, globos oculares tatuados e língua bifurcada. Com seu visual peculiar, Maria virou estrela de vários eventos internacionais de tatuagem e modificações corporais.

Mesmo com as mudanças, Maria tem uma autoestima muito para cima e deu um recado para os fãs que também tem a mesma vontade. Ela, que iniciou as mudanças aos 14 anos e já tem 99% do corpo tatuado, aconselhou que tudo tem que ser pensado e repensado, já que as modificações são irreversíveis.

"O conselho que eu daria é que você tem que pensar muito sobre isso, pois é irreversível. Eu amo a minha aparência, mas você tem que entender que existem jovens que são muito abertos a tatuagens e piercings e tudo mais. Tornou-se moda, então podemos chegar a um ponto em que não é mais o que queremos e podemos não gostar mais. Então você tem que pensar muito sobre isso para amar o seu corpo e poder defendê-lo por toda a vida", comentou em seu canal no YouTube.