Mulher consegue impedir que criança seja levada em carro roubado

Duas mulheres e uma criança foram vítimas de um assalto na Rua Bela Vista do Cabral, em Nazaré, na manhã da última sexta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, a vítima que conduzia o carro - um Renault Sandero - foi abordada por homens que estavam a bordo de duas motocicletas.

Imagens das câmeras de segurança obtidas pelo G1 mostram quando a família entra no veículo que está parado perto de casa. Então, os homens se aproximam, e um deles ordena que os passageiros deixem o veículo. A motorista sai rápido e consegue retirar a criança do banco de trás e, em seguida, o suspeito vai embora com o carro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) analisam o videomonitoramento do local para tentar identificar os autores e têm feito outras diligências em busca do automóvel.