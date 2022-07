Mulher de 28 anos é morta a facadas na frente do filho no Subúrbio de Salvador

Uma jovem de 28 anos foi morta a facadas na noite do domingo (10) no Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O suspeito por matar Jéssica Ribeiro Reis é o marido dela, identificado como Moisés. Segundo a família, o filho de 3 anos de Jéssica testemunhou o crime. Ela deixa ainda uma filha.

"Tudo indica que foi ele. Ele não ficou no lugar, ele correu, botou uma faca no saco e jogou... Para mim foi tudo premeditado. Matou ela num horário que ninguém podia ver, meia noite", disse o pai da jovem, Florisvaldo, à TV Bahia.

O pai de Jéssica, que perdeu outro filho para a violência há menos de um mês, disse que estava na igreja quando recebeu uma ligação do genro, se queixando de Jéssica e pedindo para Florisvaldo ir buscar ela. "Quando terminar vou aí", disse o pai. Ele ainda foi para casa preparar comida para os dois e por volta das 16h falou com outra filha, que disse que Jéssica havia informado que estava "de boa". Ele ligou e conversou com Jéssica, que disse que estava tranquila.

No final da noite, ele foi acordado informando que a filha estava "passando mal" e depois soube que ela havia sido assassinada. "Tinha ele como um filho. A gente foi traído", afirmou. "Ele sabia que eu tinha perdido um filho há 23 dias. Ele tava aqui conversando comigo, tentando me confortar e depois dá uma facada no meu coração? Uma facada que ele deu em minha filha, ele deu em mim também", lamentou, em meio a lágrimas. "Matou minha filha na presença do filho e largou ele dentro de casa sozinho com o corpo da minha filha".

Uma equipe da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada para ir até a RUa Adilson Leite com informação de que uma mulher tinha sido esfaqueada, informou a PM. Ao chegar, os policiais já encontraram Jéssica morta. Eles fizeram buscas no local, mas não acharam o suspeito. A área foi isolada para perícia.

A Polícia Civil diz que o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).