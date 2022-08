Mulher de 29 anos é morta a facadas em Pituaçu

Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas dento de casa na na noite do sábado (20), no bairro de Pituaçu, em Salvador.

Andréa Barbosa dos Santos foi morta com golpes de faca no local. O suspeito pelo crime seria o companheiro dela - vizinhos chegaram a ouvir os dois brigando dentro da casa. A Polícia Civil diz que há indícios de autoria, mas não confirmou o nome do suspeito.

Uma equipe da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local, na Rua Órion, depois da denúncia do crime. Quando chegaram, já encontraram Andréa morta. O suspeito tinha fugido. O local foi isolado pelos PMs para realização da perícia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção do corpo de Andréa e a perícia no local. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e as buscas pelo suspeito continuam.