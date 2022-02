Mulher de 36 anos morre em acidente ao se balançar na rede de casa

Uma mulher de 36 anos morreu após sofrer um acidente quando se balançava na rede dentro de casa, em Guarapari (ES). Claydiane Fick estava com a irmã e colocou o cachorro da família no colo. A pilastra à qual a rede estava presa desmoronou, atingindo a mulher, no último sábado (19).

Leidiane Flick contou que a irmã foi para a rede descansar enquanto esperava a hora do almoço. Leidiane resolveu fazer o mesmo e foi para o lado oposto ao da irmã. Ela viu Claydiane pegar o cachorro no colo e se balançar. O suporte então soltou da parede, arrancando parte do concreto da pilastra, que cedeu.

"Eu tinha comentado com ela dessa preocupação, mas ela disse que era normal, dava pra suportar. Quando ela colocou o cachorro, a rede soltou e a estrutura caiu toda em cima dela. Atingiu a cabeça. Eu entrei em desespero e comecei a gritar por socorro", conta Leidiane ao Uol.

A filha de 13 anos de Claydiane veio correndo da sala ao ouvir os gritos da tia. A garota também se desesperou e as duas juntas tentaram ligar para pedir ajuda. Vizinhos foram até o local e chamaram os bombeiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou 15 minutos depois e encontrou Claydiane ainda respirando, mesmo ferida na cabeça e no braço direito. Na ambulância, ela teve uma parada cardiorrespiratória por 12 minutos, mas ainda foi reanimada.

A vítima foi levada de helicóptero até o Hospital São Lucas, em Vitória. Ela ficou hospitalizada, mas morreu na tarde do domingo (20).