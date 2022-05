Mulher de 62 anos é encontrada morta em apartamento no Itaigara

Uma mulher de 62 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento, no bairro do Itaigara, em Salvador. A morte aconteceu na quinta-feira (12), mas o corpo só foi encontrado neste sábado (14), já em estado de putrefação. A vítima foi identificada como Rita Maria Britto Fragoso e Silva.

De acordo com a Polícia Civil, Rita Maria tinha ferimentos pelo corpo causados por um objeto perfurocortante, provavelmente uma faca, e um fio enrolado no pescoço. Alguns pertences da vítima não foram encontrados.

Os familiares que tiveram o último contato com a vítima no dia da morte (12) disseram à TV Bahia e ao G1 Bahia que a porta do apartamento e a porta do quarto onde Rita Maria foi encontrada estavam trancadas e que a vítima tinha um travesseiro sobre o rosto. O fio enrolado no pescoço seria de um carregador de celular e os objetos em falta no apartamento seriam notebook, celular e documentos da vítima.

Os filhos da vítima, que era divorciada e morava sozinha no apartamento no Itaigara, vivem em Portugal. Ainda de acordo com informações da TV Bahia e do G1 Bahia, o sepultamento está previsto para acontecer nesta segunda-feira (16). O local do enterro não foi divulgado.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e a investigação está sendo conduzida pela 1ª DH/Atlântico.