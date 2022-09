Mulher de 62 anos é encontrada morta em casa no interior da Bahia

Uma senhora de 62 anos foi encontrada morta dentro da própria casa, no distrito de São João do Panelinha em Camacan, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (8). Ela foi identificada como Gertrudes Rodrigues de Sena.

De acordo com a Polícia Civil, havia sangue no local, mas apenas a perícia vai esclarecer a causa da morte.

O aparelho de celular e uma quantia em dinheiro foram levados.

Segundo testemunhas informaram à TV Santa Cruz, Gertrudes Rodrigues tinha um relacionamento com um jovem de 22 anos, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia não confirmou essa informação por meio de nota.

A autoria e motivação do crime são investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Camacan.