Mulher de Alok se irrita com crítica pelo nome da filha e dá 'patada' em seguidora

Reprodução/Instagram

Quem escreve o que quer, lê o que não quer. Eis uma máxima das redes sociais que deve ser seguida à risca, especialmente no Instagram da médica baiana Romana Novais, mulher do DJ Alok, que não gostou nem um pouco de um comentário feito por uma seguidora e reagiu com um bom humor, digamos, agressivo.

A ‘patada’ veio quando uma seguidora decidiu criticar o nome escolhida para a filha do casal. Os dois são pais de Ravi, de 8 meses, e anunciaram que a futura filha se chamará Raika.

A seguidora, que se chama Macarena, afirmou que esse é o nome da sua cadela de estimação, e Romana não parece ter gostado da informação.

Reprodução

“Socorro. É o nome da minha cachorra HAHAHAHAHA”, escreveu a fã. “A cachorra tem nome mais bonito que a dona. Heyy macarena”, respondeu a mulher de Alok.

Romana, que é natural de Vitória da Conquista, recebeu uma série de críticas pela resposta atravessada, considerada por alguns como desproporcional.

“Poderia ter sido menos arrogante”, disse uma. “Romana você viu de uma forma errada! O que a menina demonstrou foi alegria de ver o nome do pet dela igual o nome da sua filha”, analisou e tentou conscientizar outra seguidora, também reprovando a resposta.

Houve também quem tenha achado a reação à altura e até engraçada, mas diante da repercussão negativa entre muitos seguidores, Romana resolver aparar o comentário.