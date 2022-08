Mulher de Guilherme de Pádua sobre foto com Michelle Bolsonaro: 'nem sabia quem eu era'

A mulher de Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda, negou que o casal tenha intimidade com o presidente Jair Bolsonaro (PL), e com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. No último domingo (7), os quatro se encontraram durante visita do candidato à reeleição à Igreja Batista da Lagoinha, onde o assassino de Daniella Perez é pastor

De acordo com a colunista do site Em Off, Fábia Oliveira, os dois casais também teriam se encontrado em um almoço no mesmo dia. Na oportunidade, Juliana e Michelle tiraram uma foto que viralizou nesta sexta (12). Juliana, no entanto, afirma que essa foi a única interação entre ela a primeira-dama.

Ela publicou um vídeo nas redes sociais explicando o ocorrido. "Gente, vazou uma foto minha com a primeira-dama, falando que eu sou amiga íntima dela, e isso é mentira. A imprensa consegue ser muito suja, é mentira. Eu simplesmente estava em uma comemoração dos 50 anos do pastor Márcio, e ela estava presente nessa festa. E eu, como todos ali, estava em uma fila para poder tirar foto com ela."

"Eu nunca troquei uma palavra sequer com ela. Nunca mesmo. Ela nem sabia quem eu era. Ela simplesmente foi lá, gentil que é, uma pessoa extremamente simples, uma mulher de Deus, porque eu sou fã, e ela tirou essa foto comigo, como [com] todos ali nessa fila, nessa comemoração. Foi apenas isso", relatou.

Guilherme de Pádua se tornou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, em 2017. O local é liderado pelo pastor Márcio Valadão, que comemorou no domingo passado 50 anos de ministério, ocasião em que Michelle discursou por cinco minutos.

"É um momento muito difícil, irmãos. Não tem sido fácil. É uma briga, uma guerra do bem contra o mal. Mas eu creio que nós vamos vencer, porque Jesus já venceu na cruz do calvário", declarou.

Recentemente, Guilherme voltou aos holofotes após estreia da minissérie documental "Pacto Brutal", sobre o assassinato da atriz Daniella Perez, morta com 18 perfurações no tórax aos 22 anos, em 28 de dezembro de 1992.