Mulher de Zé Neto fala sobre foto que viralizou: 'Nossa reação foi rir'

Foto: Reprodução

A empresária Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, falou sobre a reação do casal após uma foto do sertanejo de sunga viralizar.

"Nós postamos sem pretensão nenhuma, gostamos da foto pelo registro da viagem e compartilhamos. Aí deu esse boom e nos pegou de surpresa, mas levamos muito na leveza e no humor. Os comentários foram bem engraçados também. Nossa reação foi ir pelo mesmo caminho, o lado das risadas", contou ela, em entrevista ao Extra.

A fotografia viral foi tirada durante uma "escapada" do casal para Costa do Sauípe, na Bahia. Apesar do "dote" do maridão começar a ser exaltado, Natália garante que não teve ciúme.

"Lido bem, lidamos bem, na verdade. Somos muito companheiros e honestos um com o outro e isso cessa qualquer possível pequena ‘DR’ (risos). E, olha, ser mulher de cantor sertanejo dá trabalho. Administrar a vida profissional junto a dele, a rotina das crianças, de shows e viagens… Mas nunca mudaria nada na história que construímos. Na questão do ciúme, somos muito tranquilos, e com um dose de equilíbrio".