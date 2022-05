Mulher deixa bolsa com arma engatilhada cair e tiro mata filha no ES

Uma mulher de 32 anos morreu após a mãe acidentalmente a atingir com o disparo de uma arma de fogo. Enquanto limpava um móvel, a mulher de 56 anos derrubou uma bolsa com a arma engatilhada, em Vila Velha, no Espírito Santo. Nayani Gonandy não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (3).

Na quinta-feira (4), a Justiça do Espírito Santo concedeu ontem liberdade provisória para a mãe, que não teve nome divulgado. Ela responde por homicídio culposo e por posse ilegal de arma de fogo. O equipamento era uma garrucha calibre .32, que pertencia à família, de acordo com a Polícia Civil.

O corpo de Nayani foi encaminhado para o DML (Departamento Médico Legal) de Vitória e o sepultamento aconteceu na manhã de hoje (6), segundo o UOL.

Ela tinha três filhos, era designer de sobrancelhas e, nas redes sociais, foi descrita como "uma grande amiga" e "ótima profissional".