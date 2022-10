Mulher denuncia homem por racismo após conseguir gravar pelo tradutor

Uma mulher negra, candidata a uma vaga de emprego, conseguiu gravar o racismo sofrido em uma loja de bazar, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O dono do estabelecimento foi preso após alegar que não tinha vaga para pessoas daquela cor.

Beatriz Souza, de 27 anos, se candidatou a uma vaga de emprego mas, ao chegar no local, Jiyong Yu, 37, disse que não tinha como contratá-la, apontando o dedo indicador para o braço da jovem, fazendo alusão a cor da pele, de acordo com informações do G1.

À mulher, ele informou que não falava português e, neste momento, Beatriz conseguiu flagrar o racismo pelo Google Tradutor, que ficou registrado em seu aparelho telefônico. “A mulher tinha uma pele abaixo do padrão, então ela não foi recrutada para o trabalho”, disse o dono.

Com a prova em mãos, a vítima seguiu para a 19ª DP (Tijuca) e prestou um boletim de ocorrência. Policiais conseguiram prender o homem, que permanece detido pelo crime.

(Foto: Reprodução / TV Globo)