Mulher doa rim a bombeiro que salvou a vida de sua filha

Becca Bundy e Bill Cox se reencontraram dois anos após a filha da mulher ter sido salva pelo bombeiro (Foto: Reprodução/Becca Bundy)

Uma mulher, que teve a vida de sua filha salva por um bombeiro, reencontrou o senhor no momento certo, logo quando o bombeiro de 66 anos precisava de uma doação de rim. A história de Becca Bundy e Bill Cox teve um final feliz.

Quando a filha de Becca, de apenas 1 ano, teve uma convulsão em casa, Bill foi o primeiro a ajudar. Na época, ele era voluntário do Departamento de Bombeiros Voluntários de Bearville, em Minnesota, e recebeu a ligação da mulher. Dois anos depois, os dois voltaram a se encontrar, e, dessa vez, quem precisava de ajuda era Bill.

O reencontro aconteceu em um bar em agosto do ano passado. O bombeiro usava uma camisa com um pedido de ajuda para encontrar um doador de rim com a frase: "Meu nome é Bill. Estou no último estágio de falha do rim. E eu preciso de um rim". A mulher imediatamente viu a chance de agradecer o gesto do senhor de alguns anos atrás.

Cirurgia

Becca fez os exames de compatibilidade, e foi constatado que ela era compatível. A cirurgia foi realizada em fevereiro deste ano, no Centro Médico da Universidade de Minnesota, e agora, três meses depois, Cox está recuperado e livre da hemodiálise. Segundo a doadora, mesmo após a cirurgia de Bill, as famílias ainda mantém contato.

As informações são do site de notícias CNN.