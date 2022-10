Mulher é ameaçada com faca e tem cadela roubada em Salvador; vídeo

Durante um passeio com sua cadelinha, uma mulher foi ameaçada com uma faca na noite de terça-feira (25), no bairro do Monte Serrat, em Salvador. Amora, buldogue francês de cinco meses, foi levada por três assaltantes.

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança da rua, que fica nas proximidades da praia de Boa Viagem. O caso é investigado pela 3ª Delegacia Territorial (DT) do Bonfim.

"A violência em Salvador está tão grande que estão roubando até os pets", lamenta Emanuelly Assemany, 42 anos, tutora de Amora. Segunda a vítima, dois homens estavam a bordo de um carro, e o terceiro foi o que a abordou.

Ela chegou a tentar negociar com o homem, mas ele ameaçou "desfigurar" seu rosto com uma faca. "O do carona desceu, ele pediu a cachorrinha, eu disse a ele que tinha perdido minha mãe recentemente e pedi para não levar, e foi quando ele puxou a faca", conta.

Emanuelly conta que o assalto aconteceu a 50 metros de sua casa. Amora ia fazer três meses com a tutora. O momento foi testemunhado por vizinhos.

"Eu só tinha visto dois, mas um vizinho viu um terceiro no banco de trás. O que dirigia apontou para mim uma arma de dentro do carro". A cadela foi a única coisa que os suspeitos levaram.

Emanuelly pede para que, caso alguém veja a buldogue, entre em contato com ela através do número 71 9983-2956.