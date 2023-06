Mulher é assaltada e tem celular roubado dentro de cabine do Elevador Lacerda

Uma passageira foi roubada dentro de uma cabine no Elevador Lacerda, em Salvador, na noite da quarta-feira (31). O ascensor levava seis pessoas no momento do crime. A vítima teve o celular roubado.

O diretor da Guarda Municipal, Maurício Lima, disse à TV Bahia que a vítima não acionou os agentes. "O relato que a gente tem dos agentes da Semob no Elevador Lacerda, é que ela ficou apavorada com a situação e saiu correndo imediatamente, ligando pros familiares, que rapidamente a resgataram daqui. Ela não fez nenhuma comunicação para os agentes da GM que estavam aqui, nem para a polícia, que também está aqui, em frente aqui fica uma base móvel da PM e embaixo também", acrescentou ele, classificando o caso de "inusitado", dizendo que "nunca ocorreu" um assalto na cabine do Elevador Lacerda antes.

O ascensorista da cabine também não acionou a Guarda Municipal. "Ele relata que aparentemente foi apresentada uma arma de fogo para a vítima, e que após ela sair da cabine ela não fez nenhuma comunicação para nenhum outro agente. Saiu correndo", explica. "A gente tem relato que ela fez o registro na delegacia virtual".

O Elevador Lacerda tem presença de guardas municipais o dia todo, diz o diretor. Já a vítima, que não foi identificada, disse à TV Bahia que não havia policiamento no local.

Ela relatou que o ladrão estava de boné e com isopor e ambulante de ambulante. "Quando as portas fecharam ele tirou uma arma de dentro do colete e anunciou voz de assalto. Ele levou meu celular". O homem subiu de volta no elevador, segundo ela.

Procurada, a Polícia Civil informou que não localizou boletim de ocorrência sobre o caso.