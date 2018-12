Mulher é assassinada com vários tiros na Prainha do Lobato

Uma mulher foi assassinada a tiros na Prainha do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde deste sábado (15). A vítima foi socorrida para o Hospital do Subúrbio, onde deu entrada às 13h05, mas chegou sem vida na unidade de saúde.

Ela estava sem documentos, mas familiares dela disseram para os investigadores do posto policial do hospital que se trata de Viviane dos Santos. Natural de Jacobina, no Centro-Norte do estado, ela teria deixado a cidade para abandonar a vida do crime. Viviane foi presa duas vezes por tráfico de drogas.

A suspeita é de que ela tenha sido assassinada por traficantes da região. Os disparos atingiram várias partes do corpo da vítima e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).