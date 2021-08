Mulher é atingida por tiro e morre dentro de shopping

Uma mulher morreu depois de ser baleada dentro do shopping Iguatemi, em Fortaleza. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (20) e a informação foi confirmada pela assessoria do shopping. Segundo informações do G1, a polícia afirmou se tratar de um caso de latrocínio (roubo seguido de morte).

Imagens gravadas por clientes do shopping mostram a equipe de salvamento tentando reanimar a vítima. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), dois homens armados entraram em uma joalheria do shopping e renderam as funcionárias da loja. Houve troca de tiros com o segurança do local e uma das vendedoras foi atingida. Equipes da Polícia Militar trabalham na identificação e busca dos dois criminosos.

Em nota, o shopping Iguatemi declarou que realiza "todos os esforços para apurar as circunstâncias do ocorrido o mais rápido possível". "Houve disparos de arma de fogo que atingiram uma funcionária da loja, que foi atendida pela equipe de primeiros socorros do shopping, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu. O shopping lamenta o fato. Em respeito à vítima, o Iguatemi Fortaleza informa que encerrou suas operações mais cedo", diz outro trecho da nota.

Um funcionário que trabalha em um dos estabelecimentos do shopping revelou, ao G1, que viu “pessoas correndo, uma movimentação bem grande mesmo, os seguranças correndo". "Aí eu vi todo mundo fechando as portas de outras lojas”, contou.

"Foi tudo muito rápido, a gente estava na praça de alimentação, e todo mundo começou a correr. Foi aquele barulho de cadeira arrastando, gente caindo, gritando. Um funcionário do shopping indicou os corredores e trouxe a gente para a saída mais próxima", afirmou outro cliente que estava com a namorada e o irmão de seis anos.