Mulher é atropelada no topo da ladeira da avenida Manoel Dias

Uma mulher foi atropelada no fim da tarde desta terça-feira (5), na avenida Manoel Dias da Silva, na altura do topo da ladeira, já no bairro de Amaralina. O acidente aconteceu por volta das 18h e causou congestionamento no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por populares com a informação de que uma idosa havia sofrido uma queda. No local, profissionais do Salvar tomaram conhecimento do atropelamento e prestaram socorro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi enviada ao local para prestar os primeiros atendimentos à mulher, que foi levada para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Procurados, a Transalvador e a Polícia Militar ainda não responderam.