Mulher é baleada após discussão de trânsito em Cosme de Farias

Uma mulher foi atingida nas nádegas após levar um tiro durante um desentendimento no trânsito na manhã deste sábado (7), no bairro de Cosme de Farias. Ferida, a vítima, identificada como Julcimara do Carmo de Souza Santos, 49 anos, deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), onde o caso foi registrado no posto policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta de meio dia. Julcimara estava no seu veículo, um modelo Chevrolet Classic branco e teve uma discussão com outro condutor, que estava num Toyota Hilux prata. Segundo relatou à polícia, o condutor, que ainda não foi identificado, sacou uma arma de fogo e disparou contra ela.

O caso foi tipificado como lesão corporal e o fato será investigado pela 6ª Delegacia (Brotas). Qualquer informação sobre o crime pode ser dada de forma anônima através do Disque Denúncia da polícia da Bahia. O telefone é o 3235-0000.