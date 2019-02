Mulher é baleada perto de igreja após Lavagem de Itapuã

Uma mulher, identificada como Tamires Santana Silva, 18 anos, foi baleada na madrugada desta sexta-feira (22), em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, na Praça Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, depois da realização da tradicional lavagem do bairro.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência do Posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), a vítima estava em frente à igreja quando, por volta das 2h, começou uma briga nas proximidades da praça.

Em depoimento dado aos policiais civis do posto, a vítima disse que, após o tumulto, escutou barulhos de tiros. Ao olhar para um dos braços, ela percebeu que havia sido baleada no membro direito.

Tamires não soube dizer aos investigadores quem foi o autor dos disparos e nem o motivo da confusão. Ela foi socorrida por uma equipe de paramédicos do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o HGE, onde deu entrada às 2h17. A paciente permanece internada mas não há informações sobre o seu estado de saúde.

