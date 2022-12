Mulher é barrada em peça natalina na escola da filha por tatuagens faciais: 'Assustadoras'

Uma mulher não pôde prestigiar a peça natalina estrelada pela filha após ter sido barrado pela escola onde a criança estuda na cidade de Powys, no País de Gales. O centro educacional argumentou que as tatuagens de Melissa Sloan eram "assustadoras" e, por isso, deveria acompanhar a apresentação pelas janelas, do lado de fora da sala de aula.

A britânica não aceitou a "humilhação", se recusando a ir ao local. Segundo o tabloide "Daily Star", o marido dela, Luke, foi em seu lugar.

Melissa se define como uma "viciada em tatuagens", com corpo inteiramente coberto por centenas de desenhos.

Por conta do estilo "diferente", a britânica já perdeu oportunidades de emprego e também foi barrada em pubs conservadores na região.

A mulher começou a se tatuar aos 20 anos, e não parou mais. O responsável por cobrir o corpo dela é o próprio marido, que define os trabalhos como "tatuagens ao estilo prisão", pois não não tão elaborados.

A galesa disse que vai dar um tempo às tatuagens durante as festas de fim de ano, para dar valor à família, e que só depois vai "voltar ao normal".