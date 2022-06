Mulher é condenada a 18 anos de prisão por matar dentista em Feira de Santana

Miraci Pereira Casais foi condenada a 18 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato do namorado a facadas. O crime ocorreu em 2013, no bairro Gabriela, em Feira de Santana. O júri popular foi realizado na quinta-feira (9), no Fórum Desembargador Filinto Bastos, na mesma cidade onde o crime aconteceu.

De acordo com as investigações, George Pereira da Costa, que tinha 45 anos, foi morto com mais de 50 facadas. A vítima foi amarrada na cama, onde foi encontrada ensanguentada. A mulher tinha 24 anos na época.

George era casado e mantinha um relacionamento extraconjugal com Miraci há três anos. De acordo com os autos do inquérito, a motivação do crime teria sido o envolvimento da vítima com uma outra mulher, que exigiu o fim do relacionamento dele com Miraci.

A suspeita fugiu após o crime e chegou a ser presa em 2013, mas está respondendo o crime em liberdade. Ela foi solta através de um habeas corpus por ser ré primária e ter residência fixa.