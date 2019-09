Mulher é condenada por cortar pênis de amante que vazou vídeos íntimos

A arquiteta Brenda Micaela Barattini, 28 anos, vai cumprir 13 anos de prisão por cortar parte do pênis e os testículos do amante na Argentina.

A sentença saiu nesta quarta-feira (25), após decisão unânime de um júri popular na cidade de Córdoba. Para os jurados, o ato configurou uma tentativa de assassinato. O crime ocorreu em 25 de novembro de 2017.

Brenda confessou o crime e, além de ficar presa, terá de pagar 493 mil dólares à vítima, o músico Sergio Fernandez, 42.

Jogo sexual e trauma

Segundo a promotoria, Brenda fez uma espécie de jogo sexual para cometer os ataques. Ela vendou o amante e começou a fazer sexo oral nele. Quando percebeu que o homem estava excitado, amputou-lhe o pênis com uma tesoura de jardinagem.

Fernandez foi socorrido por vizinhos, que ouviram seus gritos.

O músico passou oito dias em coma e alega que ainda tem ataques de pânico ao se relacionar com outras mulheres, pois pensa que todas querem matá-lo durante o ato sexual.

'Revenge porn'

Ainda de acordo com os promotores, o crime foi fruto de uma vingança contra Sergio, já que ele compartilhou vídeos e fotos de suas relações sexuais com Brenda com amigos.

“Ele me transformou em um objeto sexual. Violou a minha privacidade e destruiu a minha carreira. Fiquei arruinada”, alegou a ré, perante o juiz.

O tamanho da pena surpreendeu Brenda e sua família. Segundo o advogado de defesa, havia expectativa por uma pena mais branda, entre 3 a 10 anos de reclusção.

Apoio à mulher

Do lado de fora do fórum, um grupo de militantes manifestou apoio à arquiteta e repúdio contra o promotor do caso.

Antes que o juiz proferisse a sentença, no entanto, Brenda demonstrou arrependimento por seus atos.

“Eu ferrei minha vida. Nunca na minha vida eu queria matar alguém. Não era minha intenção e peço que seja feita justiça. Sinto muito pelo que fiz. Eu quero continuar com minha vida normal. Eu sinto muito. Eu nunca iria querer matar alguém", concluiu.