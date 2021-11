Mulher é detida por injúria após xingar Bolsonaro de 'filho da puta'

uma mulher de 40 anos foi detida depois de xingar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Resende (RJ), onde o mandatário foi para participar da formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras.

O caso foi na manhã de sábado (27). Bolsonaro foi até a margem da Via Dutra para acenar para motoristas que passavam na rodovia. Ele também cumprimentou os policiais rodoviários que participavam da operação de segurança do presidente.

A mulher estava em um dos carros que passava. Ela começou a falar palavras de baixo calão e xingar Bolsonaro.

A PRF então abordou o carro da motorista, que foi detida por injúria contra o presidente. Ela foi levada até a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda.

A PRF diz que a medida segue os artigos 140 e 141 do Código Penal, que trata do crime de injúria. A pena é de um a três anos de prisão, além de multa, aumentada em um terço se o alvo das ofensas for o presidente ou algum chefe de governo estrangeiro. O xingamento mais expressivo dito pela mulher foi "Bolsonaro filho da puta".

Em nota, a PF diz que um termo circunstanciado foi lavrado e a mulher foi liberada após se comprometer a comparecer em juízo.