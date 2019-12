Mulher é encontrada morta com arame no pescoço em prédio no Caminho das Árvores

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã de sexta-feira (20), no interior de um prédio em construção na Alameda das Espatódeas, no bairro Caminho das Árvores. De acordo com a PM, a vítima estava seminua e com um arame em volta do pescoço.

O corpo foi encontrado depois que policiais militares da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, por volta das 7h30, após a informação do fato.

A área foi isolada pela polícia e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado para proceder com a perícia e remoção do corpo. Até a manhã deste domingo (22), nenhum familiar da vítima havia feito o reconhecimento e o corpo permanece como ignorado no Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.