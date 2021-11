Mulher é enganada com decoração de Halloween e aciona bombeiros por cadáver falso

Algumas vezes as fantasias e decorações de Halloween são tão bem feitas que enganam alguns olhos menos versados em doces e travessuras. Um caso desse aconteceu nesta segunda-feira (1), por volta das 5h30 da manhã, quando uma mulher acionou os bombeiros do Distrito Federal por causa de um cadáver falso.

Tudo aconteceu após a moradora encontrar um saco plástico enrolado com fitas na frente de casa. A mulher acreditou que se tratava de um cadéver.

De acordo com a corporação, a mulher ligou para o batalhão assustada. Inicialmente, a ocorrência foi registrada no sistema como "morte natural aparente". Ao chegar no local, a equipe percebeu que se tratava de uma travessura.

"Quando chegamos, o saco estava cheio de garrafas pets manchadas com tinta vermelha. E parecia mesmo com um cadáver, só que era, na verdade, um adereço de festa de halloween", contou, ao g1, o tenente Fábio Bohle, da equipe de Informações Operacionais do Corpo de Bombeiros.

Quatro bombeiros foram mobilizados ao local e retornaram ao verificar que tudo não passou de uma brincadeira.