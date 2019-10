Mulher é esfaqueada por ex-marido em motel na Barros Reis

Uma mulher foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), por volta das 21h dessa segunda-feira (21), após ser vítima de uma tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que segue internada na unidade de saúde.

À polícia, Jaguaciara Santos e Santos, 33 anos, relatou que foi levada à força do trabalho para um motel na Avenida Barros Reis, sob ameaça do ex, identificado como Fabiano de Souza Santos. Ela disse que ele não se conformava com o fim do relacionamento.

Segundo o boletim de ocorrências do posto policial do HGE, ao chegar no local, o agressor esfaqueou a vítima por três vezes: no pescoço, queixo e mão.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Periperi.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro