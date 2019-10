Mulher é espancada e estuprada após aceitar carona de mototáxi na Sete Portas

Uma mulher foi espancada e estuprada após pegar carona com um mototaxista no bairro da Sete Portas. Gimeni de Jesus da Silva, 47 anos, sofreu lesões na cabeça e no rosto.

No boletim de ocorrência registrado no posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), a vítima relatou que precisava se deslocar para o bairro da Barroquinha e aceitou a carona do agressor, na manhã de sexta-feira (4). No meio do percurso, segundo relata, o homem desviou o caminho e a levou até Água de Meninos, onde cometeu o crime.

No local, o homem agrediu Gimeni na cabeça e no rosto e a estuprou. Machucada, a vitima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o HGE, onde permanece internada.

À polícia, ela relatou não saber quem é o mototaxista. O caso foi registrado na 3ª Delegacia (Bonfim), onde será investigado. Até o momento, ninguém foi preso.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier