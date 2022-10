Mulher é feita refém pelo enteado na Pituba

Uma mulher foi feita como refém pelo enteado no bairro da Pituba, na madrugada desta quarta-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava em surto psiquiátrico e tinha uma arma.

Os policiais foram acionados por socorristas do Samu que haviam sido chamados para atender uma ocorrência de um homem em aparente surto psiquiátrico. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o homem estava armado e mantinha a madrasta em cárcere.

Uma equipe da 13ª CIPM foi a primeira a chegar e isolou o local para que ninguém entrasse no imóvel e corresse risco de ser mantido como refém. Durante a negociação, os militares comprovaram que o mesmo aparentava estar em um estado de bastante confusão mental, além de falar frases desconexas.

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico também foram acionados para auxiliar na ação.

Com a chegada de uma equipe do Bope, a PM conseguiu entrar no imóvel, conter o homem e libertar a refém. Com o detido, foi encontrada uma pistola de calibre 765 sem munições, que o suspeito informou ter comprado de um traficante, além de um par de algemas.

Segundo a Pm, o homem foi atendido pelo Samu e encaminhado para uma unidade de saúde mental com escolta da PM e a arma apreendida foi encaminhada à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.