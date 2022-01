Mulher é flagrada carregando leão de estimação após animal fugir de casa; vídeo

Uma mulher foi filmada carregando seu leão de estimação pelas ruas da Cidade do Kuwait após o animal fugir de casa. Imagens mostram ela lutando para segurar o 'gato gigante', que se debate fortemente para escapar dos braços da tutora.

O vídeo foi postado nas redes sociais no último domingo e viralizou.

A mulher chegou a caminhar por alguns metros com o animal no colo, mas depois o colocou no chão por estar, aparentemente, cansada.

O site de notícias Al Anbaa informou que o episódio aconteceu no último domingo (2). A polícia ambiental precisou ser chamada para finalizar o resgate do predador.

Manter animais exóticos como animais de estimação é um fenômeno popular em muitos estados do Golfo, embora seja ilegal, inclusive no Kuwait.