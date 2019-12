Mulher é flagrada com 10kg de maconha em fila do Ferry Boat

Ranna Catharina Sampaio, 19 anos, foi presa por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos, na noite de sábado (30), no bairro de Bom Despacho, em Salvador, quando tentava transportar cerca de 10 kg de maconha para a Ilha de Itaparica.

A mulher foi flagrada pelos policiais na fila do sistema Ferry Boat logo após receberem uma denúncia sobre o caso. "A pessoa disse que uma mulher estava na fila com uma mala rosa, aparentando estar muito nervosa e desconfiada. Com essa e outras características, as guarnições conseguiram encontrá-la e na abordagem localizaram os entorpecentes", contou o comandante da Rondesp BTS, major Elismar Leão.

Segundo relato dos PMs, Ranna tentou enganá-los ao dizer que era menor de idade, mas após averiguação no sistema foi comprovado que ela completou 19 anos no mês de outubro. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Ranna Catharina Sampaio, 19 anos, foi presa por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)