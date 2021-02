Mulher é indiciada por divulgar fotos íntimas de ex do namorado na Bahia

Uma mulher foi indiciada por criar um perfil falso em rede social para divulgar fotos íntimas de outra moradora da cidade em Brejões, a 279 km de Salvador. Segundo o delegado Isaías de Lucena Neto, titular da delegacia local, a vítima é ex-namorada do autal companheiro da suspeita.

Quando descobriu que o namorado guardava fotos íntimas da ex no celular, a mulher resolveu criar o perfil e postou várias imagens. Além disso, para disseminar as fotos, ela adicionou familiares e amigos da vítima na rede.

“Esse tipo de exposição íntima é conhecida como pornografia de vingança e tem o objetivo de causar humilhação à vítima, expondo sua intimidade sexual sem consentimento”, diz o delegado.

A autora foi indiciada em inquérito policial, com base no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro (CPB), que versa sobre publicar, sem autorização da vítima, fotos ou vídeos com cenas de nudez, o qual tem pena de reclusão de 1 a 5 anos.