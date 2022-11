Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas em São José do Jacuípe, a 260 km de Salvador, no último sábado (26). O acusado de matar Solange Lima de Oliveira foi preso em flagrante.

O crime aconteceu no distrito de Itatiaia. Equipes da 1ª Delegacia de Jacobina fizeram a prisão do suspeito pouco depois do crime.

Segundo a Polícia Civil, o assassino não tinha nenhum tipo de relação com a vítima. A delegacia de São José do Jacuípe vai investigar o que motivou o crime.