Mulher é morta a pauladas dentro de casa em Eunápolis; marido é suspeito

Uma mulher foi morta a pauladas dentro de casa em Eunápolis, no sul da Bahia, na noite da sexta-feira (2). O corpo de Renata Moreira Delfino, 32 anos, foi achado no final da manhã deste sábado dentro de casa por uma amiga. O suspeito pelo crime é o marido dela, que está sendo procurado.

Segundo a polícia, a amiga estava na casa, mas diz que foi dormir e não notou nenhuma violência. Por volta das 11h30, ela encontrou Renata já sem vida.

Ela contou que Renata começou a discutir com o marido por volta das 22h30. A amiga então resolveu ir deitar com o filho, uma criança que estava com ela passando um período na casa da vítima.

De manhã, a amiga diz que não viu ninguém na casa, que estava em silêncio. O quarto de Renata estava fechado e ela não quis incomodar. Mas com o passar o do tempo, e sem conseguir falar com ela pelo celular, resolveu entrar. "Como não houve resposta, entrei e vi minha amiga com o rosto desfigurado, envolvida em um lençol ensanguentado. Ao lado, havia um bastão de madeira", disse ao site Radar 64.

A amiga contou ainda que o casal tinha muitos desentendimentos por conta dos ciúmes dele. O homem foi embora e deixou a casa trancada. Um vizinho arrombou a porta depois que ouviu os gritos de socorro da amiga de Renata.

A vítima deixa um filho de 13 anos de outra relação. O crime é investigado como feminicídio, diz a Polícia Civil.