Mulher é morta a tiros durante madrugada em Fazenda Grande 2, em Salvador

Uma mulher de 48 anos, identificada como Juliana Souza Maltez, morreu após ter sido vítima de disparos de arma de fogo, na noite do último domingo (6), nas proximidades de sua casa, no bairro de Fazenda Grande II. Juliana morava próximo a um colégio na Quadra A, 2ª Etapa do bairro.

Ela chegou a ser socorrida por uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Central até o Hospital Municipal de Boca da Mata, mas morreu na madrugada da segunda-feira (7).

Imagens gravadas pela câmera de segurança da rua ainda mostram a cena. No vídeo, um homem se esconde atrás de um carro branco e aguarda a vítima passar por ele. Quando a mulher passa, ele aponta a arma em direção à cabeça de Juliana e atira. A mulher cai no chão depois de ser baleada e o suspeito foge em seguida.

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas pela Polícia, que investigará o caso através do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas de testemunhas agendadas.