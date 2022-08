Mulher é morta a tiros em frente ao Elevador Lacerda

Uma mulher foi morta a tiros na região da Praça Visconde de Cairu, em frente ao Elevador Lacerda, no Comércio.

Jeana de Jesus Bonfim dos Santos, de 30 anos, foi morta na madrugada desta sexta-feira (12). Uma equipe da Polícia Militar foi até o local após denúncias de disparos de tiros e já encontrou a mulher sem vida.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Nâo há informações sobre as circunstâncias do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso, para descobrir autoria e motivação do crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.