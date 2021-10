Mulher é morta a tiros em Nova Esperança, perto da Ceasa

A morte de uma mulher em Nova Esperança, nas imediações da Ceasa, já próximo a Simões Filho, será investigada pela Polícia Civil. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), perto de uma região conhecida como Prainha Araguaia, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local por volta das 8h30, após receber informação de que um corpo havia sido localizado na região. Lá, encontraram a vítima já sem vida e chamaram Serviço de Investigação em Local Crime(Silc), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A mulher, que ainda tem identidade ignorada, foi achada com marcas de arma de fogo na Rua Rancho Alegre. As circunstâncias do crime, assim como motivação e autoria, ainda são investigadas.

Segundo a Polícia Civil, o caso será apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico (DH).