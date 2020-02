Mulher é morta ao tentar socorrer amiga que estava sendo estuprada

Uma mulher foi morta golpes de arma branca ao tentar socorrer uma amiga durante um estupro. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta de 1h20 deste sábado (15), em um imóvel localizado na Rua Osvaldo Cruz, região conhecida como Barro Vermelho, no bairro de Ilha Amarela, em Salvador.

O suspeito, que também não teve a identidade revelada, é ex-namorado da mulher que foi estuprada. Ele chegou a levá-la para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paripe depois da agressão sexual, onde a mulher o acusou de estupro e lesão corporal. Na unidade de saúde, ela disse ainda que uma amiga se encontrava na residência e que, ao tentar socorrê-la, foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

A 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) foi acionada por policiais militares que estavam em serviço na UPA de Paripe e prendeu o suspeito. Ele foi conduzido para Departamento de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o local do crime foi periciado por uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc).